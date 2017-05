woensdag 17 mei 2017

Your Private Butler van start in Brusselse

Your Private Butler B.V.B.A. (Brussel) lanceert de gelijknamige peer-to-peer app die een tweehonderdtal butlers in het Brusselse ten dienste stelt. Het platform yourprivatebutler.com maakt persoonlijke assistentie en butler-diensten toegankelijk voor iedereen. Your Private Butler bedient - zonder lidmaatschap - mensen op hun wenken en stuurt de marktvragen meteen naar een team van tweehonderd butlers. Het initiatief speelt in op de groeiende vraag naar on-demand persoonlijke diensten in en rond grote steden. De app van Your Private Butler kan in de App store worden gedownload. Vervolgens gidst een tutorial je naar de juiste aanvraag (levering, was, dog sitting, tuinieren, ...). Daarna zeg je wat je nodig hebt, waar en wanneer, en hoeveel je maximum wil spenderen. Van zodra je de opdracht bevestigt, gaat je privé-butler aan de slag. Pas na ontvangst van de gevraagde goederen of diensten, wordt de betaling, via elektronisch beveiligde weg, verricht. Your Private Butler werkt met geolocalisatie. Butlers (studenten die werken onder de deeleconomiewet) die in de buurt zijn, krijgen meteen meer informatie over de missie. Tegelijk ziet de opdrachtgever welke butlers beschikbaar zijn en de taak willen uitvoeren. Van zodra de opdracht wordt bevestigd bij de gekozen butler, wordt de in-app chat-functie geactiveerd en staat met continu met de butler in contact. Eens de butler zijn taak heeft volbracht, dient op "Finaliseren" in de app geklikt en volgt de verrekening van de dienstverlening. Meer info: http://www.yourprivatebutler.com.

