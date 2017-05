woensdag 17 mei 2017

Ierse Zenith Technologies neemt intrek in Technologiehuis Geel

Het van oorsprong Ierse Zenith Technologies (Cork) heeft zijn intrek genomen in het Geelse Technologiehuis. Vanuit die uitvalsbasis zal het bedrijf de farmaceutische industrie in België bewerken. Zenith Technologies is gespecialiseerd in de implementatie, de automatisering en het onderhoud van software-systemen op de productievloer van diverse bedrijven. Dat gaat van procesautomatisering en datacollectie tot productie-automatisering (MES). Bovenop biedt het bedrijf ook operationele ondersteuning. Het in 1998 opgerichte Zenith Technologies telt wereldwijd veertien vestigingen met zowat zeshonderd geschoolde werknemers. In België staan inmiddels vier personen op de loonlijst. Aanvankelijk waren de kantoren van het bedrijf in het Leuvense gevestigd omwille van een projet bij GlaxoSmithKline (GSK) in Waver. Momenteel heeft Zenith Technologies ook projecten lopen bij Janssen Pharmaceutica (Geel) en Sanofi (Geel), het voormalige Genzyme. De mobiliteitsproblematiek noopte het bedrijf tot een verhuizing. De nieuwe kantoren van Zenith Technologies B.V.B.A. bevinden zich te 2440 Geel, Cipalstraat 3. Telefoon: 0472/51.38.87. URL: http://www.zenithtechnologies.com.

+ FOTO