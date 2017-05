woensdag 17 mei 2017

Leasinvest zet groei in Groothertogdom verder

Leasinvest Immo Lux N.V., Luxemburgse dochter van Leasinvest Real Estate, verwierf de integraliteit van de aandelen van Mercator S.A.R.L., eigenaar van een kantoorgebouw langsheen de route d'Arlon in de stad Luxemburg. Het gebouw telt 8.641 m² kantoorvloer, verdeeld over vijf verdiepingen, en 104 parkeerplaatsen. Het pand, dat voor 42% is verhuurd, heeft een waarde van 35 miljoen euro. Met de investering versterke Leasinvest de geografische diversificatie van zijn portefeuille. In het Groothertogdom verkocht Leasinvest Real Estate vorig jaar nog een kantoorgebouw aan de boulevard Royal, voor een bedrag van 62,5 miljoen euro (exclusief BTW). Meer info: 03/328.98.77 of http://www.leasinvest.be.