zondag 21 mei 2017

Frank Baggermans managing director Benelux Orange Business Services

Orange Business Services heeft Frank Baggermans per direct benoemd als nieuwe managing director van de Benelux. Als voormalig vice president Marketing & Sales, Rre-sales en Strategische Domeinen voor Europa, heeft hij meer dan zeventien jaar ervaring in bedrijfs- en technologieleiderschap. Vooafgaand aan zijn Europese rol leidde Baggermans de Nederlandse verkoopsorganisatie en werkte in Afirka om business sales-activiteiten in Kenia voor de Orange-groep te ontwikkelen en te leiden.