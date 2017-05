vrijdag 19 mei 2017

Settlement in finale "SDO Blockchain Challenge" in Dubai

Settlemint N.V. (Kortenberg), een blockchain start-up, is geslecteerd als één van de twintig finalisten wereldwijd voor de eerste editie van de "SDO Blockchain Challenge" in Dubai. De start-up overbrugt de kloof tussen de zakenwereld enerzijds en blockchain-technologie anderzijds. Het bedrijf ontwikkelt hiervoor een middleware die complexe blockchain-logica herleidt naar eenvoudige oplossingen, geschikt voor nagenoeg elke industrie. Daarnaast zet Settlemint zich actief in voor het verkleinen van de "Skills Gap" door het organiseren van wereldwijde opleidingen voor professionals. De "SDO Blockchain Challenge", een samenwerking tussen Smart Dubai en start-up incubator 1776, werd in het leven geroepen om van het emiraat een "blockchain-powered city" te maken. De initiatiefnemers gaan samen op zoek naar meest innovatieve blockchain-toepassingen wereldwijd. Settlement maakt deel uit van accelerator Start it @kbc. Meer info: 0475/21.14.29 of http://www.settlement.io.