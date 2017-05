DP World voert behandelingscapaciteit Antwerp Gateway tot 2,8 miljoen TEU op

DP World voert de behandelingscapaciteit van zijn Antwerp Gateway-terminal aan het Deurganckdok op van 2,2 miljoen tot 2,8 miljoen TEU op jaarbasis. Blikvanger in die operatie is de ingebruikname van drie nieuwe modules van zes Automated Stacking Cranes (ASC’s). In totaal investeert de terminal oper...