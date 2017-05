donderdag 11 mei 2017

Smart Grids Flanders voortaan actief als Flux50

De Vlaamse energie-cluster Smart Grids Flanders gaat voortaan als Flux50 door het leven. Tijdens een lancerings-evenement bij Proximus vond de officiële voorstelling plaats. Flux50 helpt Vlaamse bedrijven uit de energie-, IT- en bouwsector om commerciële doorbraken te realiseren bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Dat gebeurt via Living Lab-projecten in vijf themagebieden.