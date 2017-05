donderdag 11 mei 2017

Innovatiekracht bij zorg- en welzijnsorganisaties erg hoog

Uit een recent diepte-onderzoek van de SERV bij twaalf zorg- en welzijnsorganisaties, blijkt de innovatiekracht in deze organisaties erg hoog te zijn. Wie innoveert, innoveert meestal op verschillende terreinen: product- en diensteninnovatie, procesinnovatie en innovatie in het dienstenmodel. De motor tot innovatie zit bij het management: inspirerend leiderschap is de rode draad. Verso vraagt de Vlaamse regering om innovatie in de social profit sterker te ondersteunen.