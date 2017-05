Vlnr.: Johan Maes (lokaal relatiebeheerder Eandis) en Koen Mettepenningen (schepen Openbare Werken, Verkeer en Mobiliteit in Hamme)

donderdag 11 mei 2017

Hamme realiseert fikse besparing dankzij LED-verlichting

De gemeente Hamme heeft een grote vernieuwingsoperatie achter de rug waarbij oude openbare verlichting door moderne LED’s werd vervangen. In totaal werden 47 oude toestellen gesloopt in de Damstraat, de Burgemeester Lemmensstraat en het Dorp. Zij kregen telkens een milieu- en gebruiksvriendelijke LED-variant. Door deze investering realiseert Hamme een verbruiksdaling van maar liefst 65%. Voor de uitvoering van deze werken kon de gemeente rekenen op de expertise van Eandis dat voor een snelle uitvoering zorgde.

De vernieuwing kadert in het “masterplan openbare verlichting” dat Hamme heeft uitgewerkt in nauwe samenwerking met Eandis. Openbare verlichting speelt een belangrijke rol voor de veiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van elke publieke ruimte. Ze neemt ook een groot deel van het elektriciteitsverbruik van elke stad of gemeente voor zijn rekening. Door de opmaak van een masterplan voor openbare verlichting legde Hamme juiste beleidskeuzes vast voor een termijn van vijf jaar.