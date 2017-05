vrijdag 12 mei 2017

Availability gap is drempel voor digitale transformatie

91% van de Benelux-bedrijven is bezig met initiatieven op het vlak van digitale transformatie. Bij twee derden van de bedrijven zijn deze initiatieven al tot concrete processen omgevormd. Er is bij bedrijven duidelijk een grote drang om te innoveren zodat ze concurrentievoordeel kunnen behalen. Dat legt een forse druk op bedrijven om 24/7/365-toegang te bieden tot diensten, data en apps, op elk moment en vanaf elke plek. Volgens onderzoek van Veeam Software, leverancier van oplossingen voor Availability for the Always-On Enterprise™, gaapt er een diepe kloof tussen gebruikersverwachtingen en wat de IT-afdeling kan leveren. Dat belemmert de innovatie. 51% van de deelnemers aan het onderzoek geeft dan ook aan dat ze last hebben van een availability gap. Deze kloof tussen wat gebruikers nodig hebben en wat IT kan leveren, kost de Benelux-bedrijven tot wel 20,4 miljoen dollar per jaar. Bijna de helft van de respondenten geeft toe dat dit de innovatie beperkt.