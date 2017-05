Kaart 3a: Hergebruiksmogelijkheden van leegstand in Vlaanderen - Bedrijven (in oppervlakte). Kaart 3b: Hergebruiksmogelijkheden van leegstand in Vlaanderen - Bedrijven (in eenheden). ‹ ›

vrijdag 12 mei 2017

Vlaanderen telt 11.520 leegstaande bedrijfssites

Vlaanderen telt 11.520 leegstaande bedrijfssites. Zo blijkt uit een studie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Kaart 3a toont de hergebruiksmogelijkheden van leegstand in het nulscenario voor bedrijfssites. Het gaat over een totaal van 3.000 ha, waarvan 1.600 ha in buitengebied. Door de weging naar oppervlakte zien we een hoog aandeel van bedrijfssites groter dan 1 hectare. Zo springen de havens van Gent en Antwerpen in het oog, alsook de terreinen van Ford Genk. Ook langsheen de Schelde/A12 concentreren zich heel wat (grotere) hergebruiksmogelijkheden.

In aantal gaat het om ongeveer 5.800 sites, waarvan ruim 3.000 in buitengebied (kaart 3b). Het aantal sites groter dan 1 ha is beperkt. Nu springt de hele driehoek Antwerpen-Mechelen-Sint-Niklaas naar voren, net als Gent, Kortrijk, Aalst, Vilvoorde-Machelen, Dendermonde en, in zekere zin, ook Beringen en Hasselt. Het contrast met kaart 3a toont aan dat Sint-Niklaas, Wetteren en Dendermonde vrijwel uitsluitend kleine bedrijfsites bevatten. Opvallend is de vrijwel totale afwezigheid van Leuven in het kaartbeeld. Dit geldt in zekere zin ook voor Brugge. Beide bevatten dus weinig absolute hergebruiksmogelijkheden voor bedrijfssites.