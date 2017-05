vrijdag 12 mei 2017

Procedurefout openbaar onderzoek naar toekomstig bedrijventerrein Oudenaarde

Voor het toekomstige bedrijventerrein in Oudenaarde wil de provincie Oost-Vlaanderen een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Een eerste stap is hierbij de opmaak van een plan-milieu-effectenrapport (plan-MER). De provincie zoekt naar de best mogelijke locatie voor een nieuw regionaal bedrijventerrein, waarbij de effecten op het milieu een belangrijke factor zijn.

De publieke kennisgeving van het plan-MER, waarbij alle opmerkingen van burgers en betrokken overheden worden verzameld, liep van 23 januari 2017 tot en met 22 februari 2027. Door een interne communicatiefout werd de kennisgevingsnota te laat op de website gepubliceerd. Daarom ging op 8 mei j.l. een nieuwe kennisgevingsprocedure van start. Die loopt tot en met 7 juni 2017.

Het plan over de herbestemming van het gebied zit nog volop in de onderzoeksfase. Momenteel is er nog geen definitief plan.