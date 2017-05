maandag 15 mei 2017

VFU lanceert on-line tool voor testen soft skills

Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) stelt een on-line tool ter beschikking (www.testyourselfie.eu) waarmee jongeren zelf kunnen testen of zij over de soft skills beschikken die voor werkgevers en rekruteerders vandaag belangrijk zijn. Zo kunnen jongeren én hun begeleiders of leerkrachten bewust inzetten op de gevraagde werkattitudes en hun positie op de arbeidsmarkt versterken.