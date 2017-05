maandag 15 mei 2017

Succesvolle afbraak kaaimuur Nieuw Zuid

Aan de Antwerpse Ledeganckkaai werd onlangs een stuk kaaimuur over een afstand van 123 meter succesvol afgebroken. De afbraak gebeurde met springstoffen, en dat volgens een verfijnde methode waarbij de impact van geluid en trillingen tot een minimum beperkt bleef. Een volgend deel van de kaaimuur wordt eind deze maand tot ontploffing gebracht. Na de afbraak starten Waterwegen & Zeekanaal N.V., inmiddels opgegaan in De Vlaamse Waterweg N.V., en aannemer THV Scheldekaaien met de opbouw van twee nieuwe stukken kaaimuur.

Nieuw Zuid is een van de zeven zones van het Antwerpse Scheldekaaienproject. Het is de enige kaaizone waar de oude kaaimuur geen renovatie meer toelaat. Daarom investeert Waterwegen & Zeekanaal N.V. in een volledig nieuwe kademuur, opgebouwd rond een stalen geraamte, met behoud van het authentieke uitzicht van de muur. De oude, instabiele muur moet daarvoor eerst worden afgebroken. Na de afbraak van de kaaimuur in een eerste deelzone, eind februari 2016, vond onlangs een gelijkaardige operatie in deelzone 2 plaats, opnieuw met springstoffen.

Op 27 mei volgt de afbraak van de oude kaaimuur in deelzone 4 van Nieuw Zuid, ten zuiden van deelzone 1. Na de afbraak start de opbouw van de nieuwe kaaimuur in deelzones 2 en 4.