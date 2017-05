maandag 15 mei 2017

WVI en Roeselare vieren officiële opening bedrijventerrein Ovenhoek

WVI heeft samen met de stad Roeselare de officiële opening gevierd van het bedrijventerrein Ovenhoek in aanwezigheid van de toekomstige ondernemers. De infrastructuurwerken van het 18 hectaren groot gebied (12,4 hectaren netto) werden in 2016 afgerond met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Sinds de lancering van de verkoop in de zomer van vorig jaar werden reeds 16 percelen verkocht. Weldra starten de eerste bouwwerken.

Het gemengd regionaal bedrijventerrein Ovenhoek Zone C is gelegen ten westen van de stad Roeselare en toegankelijk via de Oostnieuwkerksesteenweg. De toegestane activiteiten variëren van productie, opslag en onderzoek tot groothandel. WVI biedt de kandidaat-koper een kavel op maat van zijn bedrijf aan. De intercommunale investeerde in totaal 9 miljoen euro in de realisatie van het bedrijventerrein. De verkoopprijs bedraagt 90 à 100 euro/m².

Momenteel zijn er nog 4,37 hectaren beschikbaar. Met tien geïnteresseerde bedrijven lopen gesprekken.

De tweede fase van deze ontwikkeling is Zone D. Deze bevindt zich aan de overzijde van de Oostnieuwkerksesteenweg die ook als ontsluiting voor de glastuinbouwzone zal worden gebruikt. WVI heeft hiervoor een bouwaanvraag ingediend. De infrastructuurwerken worden na de zomer opgestart. Zo zullen nog eens drie hectaren voor nieuwe bedrijvigheid worden ontwikkeld.