(Zaakvoerder Stef Van der Stappen met een Tukadoo-bon)

zaterdag 20 mei 2017

Tukadoo-geschenkbon legt keuze bij ontvanger

Tukadoo B.V.B.A. (Merchtem) lanceert als eerste in België een geschenkbon waarbij de ontvanger zélf kiest aan wat of waar hij de bon besteedt. De geschenkbon van de start-up wordt inmiddels in nagenoeg vierhonderd zaken over het hele land aanvaard, gaande van restaurants, over wellness-zaken, tot zelfs kapperszaken. In tegenstelling tot de traditionele cadeaubonnen, hanteert Tukadoo een erg democratische marge van 3%. De Tukadoo is beschikbaar in drie versies. De digitale cadeaubon of E-Tukadoo wordt per e-mail bezorgd en kan ook uitgeprint of doorgestuurd worden naar de ontvanger. Daarnaast zijn er ook de Tukadoo Card en het Tuka-doosje. Die worden aan huis geleverd bij de koper en kunnen later worden afgegeven. De Tukadoo-bon is bovendien heel personaliseerbaar. Bij bestelling kan de koper een persoonlijke boodschap, een foto, kleur of motief kiezen en de geschenkbon aldus volledig op de ontvanger en de gelegenheid afstemmen. Tukadoo richt zich ook naar bedrijven en hun werknemers. Meer info: 052/57.88.53 of http://www.tukadoo.be.