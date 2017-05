zaterdag 20 mei 2017

Cofinimmo verwerft drie (eerstelijns)zorgcentra in Nederland

De beursgenoteerde Cofinimmo Group heeft 7,4 miljoen euro neergeteld voor de aankoop van twee eerstelijnszorgcentra in Nederland, met name Oisterwijk Kliniek (1.798 m²) en De Voorste Stroom (1.561 m²), beide gelegen in Oisterwijk (Tilburg). Beide zijn bezet door verschillende professionele zorgverleners. Het commerciële beheer van deze twee activa wordt toevertrouwd aan Maron Healthcare, waarmee Cofinimmo een samenwerkingsakooord heeft ondertekend. Deze gespecialiseerde Nederlandse beheerder behartigt reeds het commercieel beheer van de eerstelijnszorgcentra te Goirle, Tilburg, Uithoorn en Leiden die in 2016 werden verworven. Cofinmmo kocht bovendien ook een zorgcentrum in Alphen aan de Rijn voor een bedrag van 9,3 miljoen euro. Het recent gebouwde zorgcentrum voor personen met een verstandelijke beperking heeft een bovengrondse oppervlakte van 4.587 m² en telt 45 wooneenheden. Met uitbater Gemiva werd een "dubbel netto"-huurovereenkomst voor een periode van twintig jaar afgesloten. In maart, ten slotte, werden de bouwwerken van een zorgcentrum voor personen met dementie opgeleverd. De instelling in Bavel, bij Breda, beschikt over 22 kamers met een totale oppervlakte van 2.142 m². Een en ander vergde een totaalinvestering van 4,3 miljoen euro. De uitbating werd voor een termijn van 20 jaar aan Martha Flora toevertrouwd. Meer info: 02/737.00.00 of http://www.cofinimmo.com.