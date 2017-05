maandag 22 mei 2017

BTV verhuist Antwerpse vestiging

Per 1 augustus 2017 verhuist BTV-Technisch Bureau Verbrugghen zijn Antwerpse vestiging van het Zuid naar een nieuw kantoor (551 m²) aan de Antwerpse Noorderlaan, tegenover de gloednieuwe tramhalte en Park & Ride "Luchtbal". De verhuizing naar de Noorderlaan Business Site kwam tot stand na bemiddeling van bedrijfsmatig vastgoedkantoor JLL. Pendelaars, die geen gebruik maken van het openbaar vervoer, kunnen vlot parkeren in de omgeving dan wel gebruik maken van de ruime privatieve parking van het kantoorgebouw ofte van de toekomstige Park & Ride die aan 1.700 wagens plaats zal bieden. Meer info: 03/216.28.90 of http://www.btvcontrol.be.