maandag 22 mei 2017

Getac's nieuwe ZX70 mikt op logistieke sector

Getac Technology Corporation, gespecialiseerd in versterkte laptops, verstevigde tablets en andere draagbare apparatuur voor militairen, politie, overheid, media, industrie en transportbedrijven, lanceert het nieuwe model van de ZX70. Dat is ontworpen om aan de groeiende behoeften te voldoen van zelfstandigen en professionals op het gebied van goederenvervoer en logistiek transport. De 7" Android Tablet is volledig verstevigd en makkelijk met één hand te bedienen in afgelegen en ruige gebieden. De robuuste tablet is IP67- en MIL-STD 810G-gecertificeerd en heeft, naar verluidt, de beste batterijduur in zijn klasse. De ZX70 is toegerust met de LumiBond® 2.0 touchscreen-technologie. De ingebouwde Full HD-webcam maakt het mogelijk videoconferenties te hoduen, videotrainingen te geven en het veld te diagnostikeren. Getac Technology Corporation, een divisie van MiTAC-Synnex Business Group, werd in 1989 opgericht in joint-venture met GE Aerospace voor het leveren van elektronische producten voor het leger. Meer info: http://int.getac.com.