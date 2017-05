maandag 22 mei 2017

Berichten-app DoTalk maakt einde aan Babylonische spraakverwarring

DoTalk is een gratis berichten-app die gesproken en geschreven tekst razendsnel omzet in negentig verschillende talen. Het heet de eerste kostenloze berichtendienst te zijn waarmee gebruikers in hun eigen taal kunnen chatten, berichten kunnen ontvangen, video-bellen en foto's en filmpjes kunnen versturen. Gebruikers typen en spreken op hun telefoon, tablet of laptop de gewenste zinnen in hun eigen taal in, waarna DoTalk ze direct omzet naar de taal van de ontvanger. Die krijgt de berichten altijd geschreven aan, in zijn eigen taal. Erg handig is ook de snelle vertaalfunctie, waarbij de gebruiker iets inspreekt en de vertaling direct op zijn scherm ziet. Dat is handig voor toeristen, zakenreizigers of expats die bijvoorbeeld de taxichauffeur willen vragen hen naar het station te brengen, of die de ober de rekening willen vragen. DoTalk werd pas in België en Nederland gelanceerd, met als bedoeling te fungeren als springplank naar de rest van Europa. DoTalk is beschikbaar voor laptop (iOs en Android). Aan de ontwikkeling van de app is drie jaar gewerkt door twintig Australische en Vietnamese ontwikkelaars. De app is uitvoerig getest in landen met de meest gesproken talen: Engels, Chinees, Koreaans, Japans, Russisch, Spaan, Frans en Indonesisch. DoTalk heeft een betaalde functie, waarbij twee tot tien gebruikers een gesprek in hun eigen taal kunnen voeren. Die toepassing richt zich naar de zakelijke markt, bijvoorbeeld voor het voeren van groepsgesprekken of zelfs conference calls. Meer info: https://www.dotalk.com.