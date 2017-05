dinsdag 23 mei 2017

GIMV stapt in Zwitserse MVZ Holding

Gimv N.V. (Antwerpen) neemt voor een niet openbaar gemaakt bedrag een niet gepreciseerd belang in MVZ Holding AG (Hünenberg), een toonaangevende groep van geneeskundige praktijken in Zwitserland. De investeringsmaatschappij verbond zich er bovenop toe om extra kapitaal voor verdere groei beschikbaar te stellen. MVZ Holding focust op het verstrekken van kwaliteitsvolle eerstelijnszorg. De onderneming beheert momenteel meer dan 25 geneeskundige praktijken, verspreid over diverse Zwitserse regio's, en plant verdere lokale uitbreiding. Meer info: 03/290.21.00 of http://www.gimv.com.