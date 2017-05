dinsdag 23 mei 2017

Steppie beleeft intrede op Belgische markt

Health2Work B.V. (Surhuisterveen) neemt de distributie in de Benelux op van Steppie, een balansbord dat door het gelijknamige Deense bedrijf uit Randers werd gecreëerd. Het gebruik van een balansbord zorgt voor een correcte werkhouding en vermijdt zodoende rug- en nekpijn. Precies dat soort pijn dat onder meer door sedentair werk wordt veroorzaakt. De verstelbare tafels, die in veel bedrijf al worden benut, zijn geen efficiënte oplossing om rug- en nekpijn te voorkomen, luidt het. Steppie ontwikkelde daarom een stabiel balansbord dat het mogelijk maakt om langer achter verstelbare werktafels te staan. Het product werd door fysio- en ergotherapeuten uitgewerkt en ontworpen om het dagelijkse leven van iedereen te verbeteren door de persoon voortdurend in beweging te houden. Het balansbord, dat de spieren natuurlijk activeert, staat borg voor een correcte en gunstige werkhouding gedurende de dag. Naast het verlichten van nek- en rugpijn, helpt Steppie tevens om vetten te verbranden. Steppie werd intussen met succes geïntroduceerd in Scandinavië, Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten en Australië. Meer info: 00-31/88.240.00.60 of https://steppie.dk/en.