woensdag 24 mei 2017

Verhuizingen Neetens viert tachtigste verjaardag

Met inmiddels de derde generatie aan het roer viert Neetens & C° N.V. (Aalst) zijn tachtigste verjaardag. Ook in de toekomst wil de familiale KMO op duurzame wijze blijven inzetten op kantoorverhuizingen, ziekenhuisverhuizingen, bibliotheekverhuizingen, privé-verhuizingen, meubelbewaring en lift-service. Het bedrijf is ook actief in de meubeldistributie en de montage voor meubel- en web-winkels. Sinds 2004 zijn de magazijnen en kantoren van Verhuizingen Neetens te vinden op de industriezone Wijngaardveld te Aalst. Meer info: 053/71.01.16 of http://www.neetens.be.