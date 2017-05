Marijke Diependaele wil met Intronics verder doorgroeien in de projectmarkt van professionele A/V-oplossingen Zet Intronics onder leiding van Marijke Diependaele straks samen met een operator een IPTV-oplossing in de markt? ‹ ›

dinsdag 16 mei 2017

Professionele audio/video en KVM over IP steeds belangrijker voor Intronics Value-added distributeur beschikt over A/V-lab in nieuwe kantoren

Inec N.V. (Herentals), beter bekend onder de merknaam Intronics, positioneerde zich in 2011 voor het eerst in de audio/videomarkt met actieve componenten. Een en ander was het gevolg van de eerdere overname van Inside Technology. Die overname bood Intronics de kans om zijn marktaanbod met professionele multimedia-oplossingen te verruimen. Sindsdien tekenen professionele A/V en KVM over IP voor de grootste groeidynamiek van het bedrijf. Met belangrijke partners als Adder, IHSE, Exterity, tvONE en Epiphan lijkt de KMO ook te breken met zijn traditie om de markt quasi-uitsluitend met B-merken te bedienen.

Inec ontstond in de jaren ’80 als invoerder en distributeur van computer supplies en elektronicacomponenten in Schilde. In 1992 werd het bedrijf ingepalmd door het Nederlandse Intronics (Barneveld), onderdeel van het beursgenoteerde TKH (Twentse Kabel Holding). Sinds een zestal jaar verzorgt Inec in België zijn activiteiten onder de merknaam Intronics. Intronics is, naast de Benelux, ook in Spanje met een eigen vestiging actief.

Kernfocus van Intronics is het leveren van connectiviteitsoplossingen, dit zowel voor computer- als professionele A/V-toepassingen. Tot de klanten horen vooral (AV-)systeemintegratoren, installateurs en bedrijven met een eigen server-ruimte. Onder de merknamen Eminent en Ewent levert Intronics computer-accessoires aan retail-ketens en aankoopgroeperingen. Ewent werd een vijftal jaar terug uit het Eminent-aanbod gelicht. Het spitst zich toe op de distributie van elementaire computer-accessoires (toetsenborden, computermuizen, laders, stekkerdozen, …). Eminent focust dan weer op de meer technische productengroepen, voornamelijk rond netwerkproducten en IP-camera’s.

In België is het Intronics-aanbod rond drie pijlers opgebouwd, met name de actieve en passieve netwerkcomponenten (hubs, repeaters, switches, bridges, routers en gateways versus netwerkkabels, connectoren en verdeelpanelen, AV-oplossingen en retail-accessoires.

“In goed vijf jaar verdubbelde Intronics zijn omzet in België. In 2011 haalden we 3,6 miljoen euro, vorig jaar hebben we met 7 miljoen euro afgesloten. Met 60% zorgt bekabeling nog steeds voor de bulk van de inkomsten, de retail-business tekent voor zowat 21% terwijl de AV-oplossingen voor het saldo van de inkomsten zorgen. De voornaamste groei in de commercialisatie van passieve netwerkcomponenten puren we momenteel uit de commercialisatie van glasvezelkabels, die we steeds meer maat- en klantspecifiek aanleveren,” verduidelijkt Marijke Diependaele, managing director van Inec N.V. (Herentals).

Met ACT heeft het bedrijf een eigen merk in de bekabeling, die doorheen de jaren bij steeds meer klanten en systeemintegratoren (h)erkenning heeft weten op te bouwen omwille van zijn bewezen kwaliteit.

Box moving ligt steeds verder in het verleden

De initiële box mover van weleer wordt steeds meer een distributeur die toegevoegde waardediensten verleent. Die evolutie heeft vooral te maken met de intrede van Intronics in het segment van de professionele audio/video en KVM.

“Een en ander stelde ons in staat toegang te verkrijgen tot de markt van broadcast-klanten en de uitbaters van controlekamers in sectoren allerhande. Het positioneerde Intronics ook in de projectmarkt, die voor ons nog heel wat groeipotentieel inhoudt. Die markt biedt ons de kans aan klanten oplossingen aan te bieden, veeleer dan producten,” zo nog Diependaele.

In samenwerking met een systeemintegrator implementeerde Intronics zopas een pilootinstallatie die moet aantonen of het gezamenlijk in de B2B-markt zetten van IPTV-oplossingen met een vooraanstaande telecom-operator haalbare kaart is. Die oplossing kan in ziekenhuis- en rusthuisomgeving worden uitgerold, maar evenzeer in grote bedrijvencentra, sportstadions, shopping centra of grote ondernemingen.

Waar Intronics voor zijn actieve en passieve netwerkproducten zes jaar terug nog vooral zijn toevlucht tot deugdelijk bevonden B-merken nam, met uitzondering van Rittal voor de server-kasten, gaat het bedrijf voor zijn multimedia-oplossingen in zee met A-merken.

Zo werden strategische partnerships opgezet met Adder, IHSE, Exterity, tvONE en Epiphan. Adder en IHSE zijn gerenommeerde technologiepartners voor respectievelijk KVM over IP en high-end KVM point-to-point oplossingen. Met Exterity en zijn complete IPTV-platform AvediaServer wordt nauw samengewerkt op het vlak van video-streaming en IPTV. In Nederland implementeerde Intronics een Exterity-oplossing in het Philips-stadion van eersteklasse-voetbalclub PSV Eindhoven.

“De Exterity-technologie biedt ons de kans om niet enkel kwalitatieve maar bovenal betaalbare IPTV-oplossingen aan te bieden,” beklemtoont Marijke Diependaele.

Epiphan is dan weer genoegzaam bekend voor zijn video grabbing-technologie. Met die technologie bewerkt Intronics systeemintegratoren actief in onderwijsomgeving, broadcasting, narrowcasting, digital signage, security-toepassingen, … Ephiphan Pearl stelt de gebruiker in staat evenementen gelijktijdig naar Twitch, YouTube, lokale shout casters (die live audio kunnen streamen) en in-store TV-schermen te streamen. Als A-merk biedt tvOne, ten slotte, specifieke functionaliteiten voor projector blending, video walls, controle-software en multiviewers.

Strategische groeipijler

Dat Intronics zich in de toekomst voorneemt professionele A/V en KVM over IP tot zijn voornaamste groeipijler uit te bouwen, blijkt uit verschillende zaken. Zo werden de geboden oplossingen in een afzonderlijke catalogus ondergebracht, los van het traditionele connectiviteitsaanbod. In de nieuwe kantoren die Intronics onlangs in Herentals betrok, werd een AV-lab ingericht. Dat wordt aangewend als test-lab, voor pre- en after-sales support, het bouwen van proofs of concept, R&D, bèta-testing en het uitbouwen van centrale kennis en expertise, maar net zo goed voor het configureren van oplossingen en het verstrekken van opleidingen (KVM, streaming, IPTV, video grabbing, tvONE, …) van systeemintegratoren.

“Onze toekomst ligt in het uitdiepen van onze aanwezigheid op de projectmarkt. Omdat de grens in België tussen distributeur, reseller en systeemintegrator heel dun is, moet een bedrijf als Intronics als zuivere distributeur het verschil maken met een goed uitgebouwde technische kennis, service, advies en een oordeelkundig uitgebouwde voorraad,” stelt Marijke Diependaele.

Momenteel boekt Intronics 60% van zijn verkoop via de web shop. Maar meestal worden die verkopen pas gefinaliseerd nadat eerder advies aan de koper werd verstrekt, luidt het tot slot.