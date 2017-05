woensdag 24 mei 2017

Powdair legt verbinding in tussen Antwerpen en Sion

Vanaf december zal de Ierse luchtvaartmaatschappij powdair Ltd. (Dublin) wekelijks vier vluchten inleggen tussen de luchthaven van Antwerpen en Sion in Zwitserland. De nieuwe dienst focust inzonderheid op de gemeenschap van skiërs en snowboarders in Vlaanderen, Brussel en Nederland. Als nagelnieuwe luchtvaartmaatschappij spitst powdair zich toe op de bediening van de populairste skiregio in Zwitserland, met name het kanton Wallis met skigebieden als Saas Fee, Verbier, Nendaz, Zermatt, Crans-Montana, Zinal-Grimentz, Leukerbad en Anzère. De carrier zal rechtstreekse vluchten aanbieden vanuit het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland naar Sion. Meer info: https://www.powdair.ski.