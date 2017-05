woensdag 17 mei 2017

Succesvolle start on-line tool VDAB/CEVORA

In de meest uiteenlopende sectoren zijn werkgevers continu op zoek naar goede vertegenwoordigers en gedreven verkopers. In Vlaanderen zijn er vandaag ruim 98.000 vacatures in deze sector. Meer dan 45.000 werkzoekenden geven aan dat ze verkoper of vertegenwoordiger willen worden. Om deze match nog beter te kunnen maken, ontwikkelden VDAB en CEVORA de on-line tool Talentvoorsales.be.

De tool werd in het najaar van 2016 gelanceerd. Eind april hadden al 2.000 bezoekers de app bezocht. De meest geraadpleegde rubriek van de app blijkt “vaardigheden” te zijn.

Als tool scherpt Talentvoorsales.be de commerciële en communicatieve vaardigheden van verkopers aan. Een en ander geeft vertegenwoordigers net dat duwtje om met vertrouwen naar de klant toe te stappen, een klacht te behandelen of om tot een efficiëntere tijdsindeling te komen. De app zelf, makkelijk te downloaden op een smartphone of tablet, bestaat uit een menu dat verschillende fasen van een verkoopsgesprek doorloopt. Zo vindt men er onder andere tips en verrassende weetjes die van een verkoopsgesprek een succes kunnen maken.