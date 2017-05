donderdag 18 mei 2017

Nieuwe technologie maakt strijd tegen on-line giganten mogelijk KMO’s veroveren plaats in digitale wereld

KMO’s krijgen nieuwe wapens in hun strijd tegen de Zalando’s, bol.com’s en andere on-line giganten in deze wereld. Waar het digitale landschap vroeger het exclusieve speelterrein van grote bedrijven was, geven nieuwe technologieën nu ook KMO’s een plaats. Aanschuiven bij de bakker, eindeloos zoeken naar de juiste schoenmaat en wachten op de restaurantrekening zijn frustraties die binnen enkele jaren niet meer zullen bestaan.

De digitale evolutie betekende in eerste instantie een gigantische klap voor KMO’s. Grote ondernemingen sprongen meteen op de digitale kar en kregen er zo al snel een pak klanten bij. Pure on-line winkels, zoals Zalando en bol.com, vonden in geen tijd hun weg naar de huiskamer. De lokale schoen- en kledingwinkels zagen hun klantenaantal drastisch dalen, want mensen moesten hun huis niet meer uit om te krijgen wat ze willen. Het was haast onmogelijk om met een eigen webshop op te boksen tegen digitale concurrentie. Voor KMO’s waren de opstartkosten van een gebruiksvriendelijke webshop immers te hoog. Maar de technologische vooruitgang brengt daar nu verandering in.

De grootste bezorgdheid van KMO’s was de financiële kost van die digitalisering. Tegenwoordig zijn er heel wat nieuwe technologieën die het haalbaar en betaalbaar maken om een eigen webshop te bouwen. Verschillende cases wijzen uit dat digitalisering voor KMO’s een groter rendement betekent, zowel financieel als praktisch.

Sneller en meer

Nu iedereen op een eenvoudige en daardoor goedkope manier met een gepersonaliseerde webshop kan starten, springen ook alsmaar meer lokale kledingwinkels, bakkers en broodjeszaken op de kar. Via een app op smartphone of tablet of op de website kunnen klanten op voorhand hun spullen bestellen en betalen, om ze daarna af te halen of ze te laten leveren. Het staat de uitbater toe om de piekmomenten op te vangen en hun klanten sneller te bedienen.

Vroeger was het voor een zelfstandige kledingwinkel quasi-onmogelijk om Zalando op zijn eigen terrein te bekampen. Nu zijn gepersonaliseerde webshops een haalbare kaart. Het volstaat om een foto van de aangeboden kledingstukken op te laden om een gebruiksvriendelijke webshop te hebben. De lokale aanwezigheid wordt dan een extra troef: mensen kunnen vrijblijvend passen in de winkel.

Restaurant zonder personeel

Verder kan de nieuwe technologie de zware personeelskost helpen verlichten. Digitale bestellingen nemen drukke momenten weg, waardoor personeel meer verspreid over de dag kan worden ingezet en geen uitzonderlijke uren meer moet kloppen. En dat is een opluchting, want voor bakkers en slagers is de zoektocht naar flexibel inzetbaar personeel sowieso al geen sinecure. Niet alleen voor bakkers en winkelbedienden, maar ook voor restauranthouders zijn hier mogelijkheden. Dezelfde technologie helpt om de volledige bestellings- en betalingsprocedure digitaal te laten verlopen. Restaurantuitbaters kunnen hun personeel daardoor veel efficiënter inzetten.

In de Verenigde Staten is dit soort restaurant al erg gangbaar. Ook in België is dit mogelijk. Een app als EasyOrder is compatibel met de witte kassa, waardoor ook die zorg van de baan is.

Het principe van een “restaurant zonder obers” is vrij eenvoudig. De klant komt binnen, neemt plaats en kan meteen de menukaart doornemen, die uitgebreid beschreven en gestructureerd wordt weergegeven op een iPad of tablet. Via de elektronische menukaart kan de klant rechtstreeks zijn bestelling aan de keuken doorgeven. De maaltijden worden natuurlijk wel nog steeds door echte koks bereid. Obers worden alleen nog ingeschakeld om de bestelde drankjes en maaltijden aan tafel te brengen. Omdat hij niet meer zelf de bestellingen moet opnemen, kan elke ober wel meer tafels bedienen en heeft de restauranthouder minder personeel nodig. Als de klant klaar is met eten en graag naar huis vertrekt, vraagt hij de rekening op via de iPad en betaalt hij elektronisch. Wachten op de ober om de bestelling op te nemen of de rekening te brengen, is voortaan niet meer nodig.

In de Verenigde Staten zijn er zelfs restaurants die met een code werken om de uitgang open te doen: pas nadat je de rekening hebt betaald, krijg je een code. Zo hebben ze zelfs helemaal geen personeel meer nodig in de zaal.

