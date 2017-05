woensdag 17 mei 2017

Getest door dVO : Nissan NV300 Van Acenta 1.6 dCi 95 pk Vier op een rij

Nissan presenteerde vorig jaar tijdens de IAA in Hannover de opvolger van zijn Primastar, die geheel volgens de nieuwe nomenclatuur van Nissan gewoon NV300 heet. Met de N van Nissan, de V van Van en de 300 van 3 ton, de HTG-klasse waarin hij uitgespeeld zal worden. Wij konden de minst krachtige van de vier krachtbronnen aan de tand voelen in een bestelwagen met een wel erg frisgroen kleurtje.

Opvallen deed hij wel, onze testbesteller. Nissan had hem immers in het Bamboo green laten spuiten. Een kleurtje dat je niet zo gauw ziet bij bestelwagens. Maar aangezien je een bestelwagen doorgaans niet voor zijn kleur koopt, had de Nissan NV300 andere troeven nodig om ons te kunnen overtuigen.

Achtergrond

Nissan vult met de nieuwe NV300 het gat op dat gaapte tussen de NV200 en de NV400. De opvolger van de Primastar treedt ook daadwerkelijk helemaal in de voetsporen van zijn illustere voorganger. Met andere woorden, net als de Primastar is ook de NV300 een kloon van wat bij Renault de Trafic heet en bij Opel de Vivaro. Bovendien is ook de Fiat Talento een neef van dit illustere drietal, zodat de Nissan NV300 eigenlijk voor vier op een rij zorgt.

Net als de Primastar krijgt hij ook zijn eigen accenten mee, die hem echt de Nissan-familietrek meegeven, want het is duidelijk dat de Nissan NV300 dankzij enkele handige design-trucs een geheel eigen karakter meekrijgt. Nu is de keuze voor “rebadging” uiteraard niet zo gek. Nissan ging, zoals gezegd, ook al voor de Primastar te leen bij Renault en Opel en sindsdien zijn de banden tussen Renault en Nissan alleen maar nauwer aangetrokken door de oprichting van de Alliantie Renault/Nissan.

En toch was het bij zijn onthulling vorig jaar tijdens de IAA in september nog een verrassing dat er inderdaad een Nissan-interpretatie van de Renault Trafic tevoorschijn kwam. De Japanse constructeur had in de maanden voorafgaand aan de presentatie van zijn middenklasse-bestelwagen altijd in het midden gehouden of het opnieuw voor een kloon zou gaan, of gewoon met een geheel in eigen regie ontworpen bestelwagen voor de dag zou komen. Net zoals het eerder met de NV200 had gedaan. Die ging als opvolger van de Kubistar (een Kangoo met Nissan-logo) immers resoluut een andere richting op en realiseerde intussen behoorlijk wat verkoopsuccessen. Mede dankzij de volledig elektrische variant, de eNV200.

Nissan (en Renault) heeft waarschijnlijk echter eieren voor zijn geld gekozen en afgezien van de hoge ontwikkelingskosten van een geheel eigen besteller. Bovendien wist het merk dat het met een opvolger van de Primastar, die helemaal de sporen van zijn voorganger zou drukken, zeker ook over een donders goede bestelwagen kon beschikken, die het ook bij de Nissan-klanten heel aardig zou doen. En dat bracht ons dus in een frisgroene Nissan, die net zo goed Opel, Renault of Fiat had kunnen heten.

Rijgedrag

Nissan biedt zijn NV300 aan met vier krachtbronnen, die allemaal gebaseerd zijn op dezelfde 1.6 dCi-motor, die zoals de benaming al doet vermoeden, van Renault-makelij is. De vier motoren bieden een vermogen van respectievelijk 95, 120, 125 en 144 pk. De twee krachtigste diesels zijn voorzien van twin-turbotechniek, de twee andere zijn toegerust met een enkele turbo. Alle vier de motoren brengen hun vermogen over op de voorwielen via een handgeschakelde versnellingsbak. Wij reden met de minst krachtige motor uit het motorenpalet, die dus 95 pk op het asfalt zet.

Niettegenstaande ons testvoertuig bijzonder weinig kilometers op de teller had toen wij hem in handen kregen, vertoonde hij op geen enkel moment een tekort aan kracht of souplesse. De 1.6 dCi blijkt met 95 pk mans genoeg om mee te komen met het verkeer. Omdat hij, net als de 120 pk versie, niet met een stop/start-systeem is toegerust, is hij volgens de fabrieksgegevens minder zuinig dan de twee zwaardere motoren met dubbele turbo. Wij tekenden tijdens onze test een gemiddeld verbruik van 8,00 l/100 km op, zelfs zonder de manueel inschakelbare Eco-modus te gebruiken.

Nissan zet de NV300 vooraan op MacPherson veerpoten in combinatie met stabilisatoren, kiest achteraan voor een moderne achterasophanging en weet het geheel zeer precies af te stellen. De Nissan NV300 verrast dan ook met een aangenaam rijgedrag, een personenwagen waardig. Ongeacht of hij beladen is of niet, blijft hij vertrouwen inboezemen en een lege laadruimte zorgt op geen enkel moment voor stoterig gedrag of een gebrek aan tractie.

Veiligheid

Inzake veiligheid heeft Nissan alle zeilen bijgezet. De Japanners weten blijkbaar heel goed dat de strijd in het middensegment van de bestelwagens uitgevochten moet worden op het scherp van de snee en dat alle bijkomende argumenten die zo een strijd in de goede richting kunnen doen evolueren heel hard nodig zijn. Vandaar dat de veiligheidsuitrusting redelijk uitgebreid genoemd mag worden.

De NV300 kan geleverd worden met een arsenaal aan airbags, want naast de bestuurders- en passagiers-airbag, zijn ook zijdelingse gordijn-airbags verkrijgbaar. Wie opteert voor een individuele passagierszetel krijgt er voor zijn passagier zelfs een thorax-airbag bovenop. Verder is de NV300 voorzien van een impactdetector, gordels die de spankracht beperken, gordelspanners vooraan die gekoppeld zijn aan de front airbags, een hoofdsteun die de beruchte konijnenslag moet voorkomen, een bandendrukcontrolesysteem en standaard groothoekspiegels. Tegen meerprijs is ook een parkeerhulpsysteem met achteruitrijradar en -camera verkrijgbaar, waarbij het beeld van de camera in de binnenspiegel wordt weergegeven.

Het standaard veiligheidspakket wordt verder nog vervolledigd door ABS, elektronische remkrachtverdeling (EBD), ESP, tractiecontrole met anti-slipregeling, een wegrijhulp op hellingen, Extended Grip (dat de prestaties van ESP optimaliseert wanneer weinig grip voorhanden is), anti-rolbeveiliging en Load Adaptive Control voorhanden. Dit laatste systeem past de ESP automatisch aan in functie van de lading van het voertuig. Een noodremsysteem of rijvakoverschrijdingswaarschuwing zijn jammer genoeg niet verkrijgbaar. Net zomin als een dodehoekwaarschuwingssysteem of een adaptieve cruise control. Nissan tracht aan die dodehoekdetectie wel een mouw te passen met zijn wideview-spiegel, die het in de zonneklep aan passagierskant aanbracht.

Nissan had op ons testvoertuig de passagiers- en zijdelingse airbag samen met de parkeersensoren achteraan en een manuele airco met pollenfilter verpakt in een airco + safety pack van respectievelijk 925 en 499,50 euro.

Comfort

Het interieur lijkt 1 op 1 overgenomen van de Renault Trafic. En is dat ook gewoon … Het Nissan-logo op het stuur maakt je duidelijk dat je daadwerkelijk in de Japanse variant zit. Belangrijker dan dat logo op het stuur is echter dat het interieur goed in elkaar steekt. Alle knoppen zitten binnen handbereik en de bediening van de instrumenten voelt goed aan en zit logisch in elkaar. Het aanraakscherm, dat zo een beetje het hart van het dashboard vormt, werkt zeker naar behoren. Het reageert snel op aanrakingen en ook de menustructuur is logisch. We hebben het wel eens anders geweten …

De afwerking is netjes, al blijft hard plastic de bovenhand voeren. Niet zo ongewoon voor een bestelwagen, waar het interieur klaar moet zijn voor hard labeur. Bovendien voorziet Nissan in meer dan voldoende bekerhouders. Er zijn best wel wat aflegvakjes, maar de meeste zijn open en daarom iets minder geschikt voor het opbergen van waardevolle spullen.

De harde en wat vlakke zetels zitten goed, maar missen een beetje zijdelingse steun. De NV300 scoort beduidend beter dan zijn voorganger als het op geluidsisolatie aankomt. Hij weet rijgeluiden en windruis perfect buiten de deur te houden. Iets wat je op lange werkdagen ongetwijfeld naar waarde weet te schatten.

Functionaliteit

Wij reden de L1H1-variant van de NV300. Dat wil zoveel zeggen als de kortste versie met het laagste dak. Naast deze uitvoering zijn er ook nog gesloten L1H2, L2H1 en L2H2 uitvoeringen en twee versies met dubbele cabine (L1H1 en L2H1) verkrijgbaar. Verder biedt Nissan eveneens een chassis-cabine versie (L2H1) en twee combi-uitvoeringen (L1H1 en L2H1) aan. De twee laatste kunnen tot negen personen vervoeren. Ons testvoertuig had een laadvolume van 5,2 m³, dat in de grootste variant kan oplopen tot 8,6 m³. De laadvermogens van de Nissan NV300 lopen op hun beurt van 1.000 tot 1.200 kg. Bij de dubbele cabine bedraagt het laadvolume 3,2 of 4 m³ al naargelang de versie.

Nissan levert tevens ook tal van combinaties op het vlak van achterdeuren en laadkleppen, terwijl de bestelwagen ook met één of twee zijdeuren geleverd kan worden, die naar keuze ondoorschijnend of met getinte ruit geleverd worden. Deze zijdeur is voldoende breed en heeft een brede en gemakkelijke opstaptrede.

De laadruimte zelf is voldoende verlicht dankzij twee lichtpunten achteraan en in het midden ter hoogte van de zijdeur. Opvallend is dat de sjorogen bij de Nissan NV300 op de zijwanden geplaatst zijn, maar zo verkrijg je wel een vlakkere laadvloer. Een handig doorgeefluik geeft onder de passagiersbank toegang tot de cabine, zodat langere stukken geladen kunnen worden. Bovendien heeft Nissan ervoor geopteerd dit doorgeefluik zodanig te maken dat het ook een handig vakje is om kleinere spulletjes veilig te vervoeren.

De afwerking van ons testvoertuig was eerder rudimentair te noemen, maar voor een meerprijs van 825 euro excl. BTW levert Nissan de NV300 inclusief een houten vloer- en zijwandbescherming.

TCO

Met een verbruik van 8,00 l/100 km scoort de Nissan NV200 meer dan behoorlijk. Vooral omdat dit verbruik ook nog eens gecombineerd kan worden met behoorlijk wat rijplezier en comfort. Uiteraard zou één van de twee sterkste motoren uit het gamma nog wat meer rijplezier kunnen bieden, dankzij zijn dubbele turbotechnologie. Bovendien zouden die dankzij hun stop/start-systeem, dat onze versie ontbeert, nog zuiniger zijn dan deze minder krachtige motor. De twee krachtigste motoren kunnen daardoor misschien wel een betere keuze zijn. Al hapt natuurlijk hun respectievelijk 2.400 en 3.600 euro hogere prijs, excl. BTW, wel een grotere hap uit het TCO-budget.

Een ander sterk punt van Nissan is dat het merk een garantieperiode van 5 jaar of 160.000 km aanbiedt, wat gevoelig langer is dan bij zijn rechtstreekse concurrenten Opel en Renault. Sterker nog … met deze cijfers is het best mogelijk dat een bestelwagen vijf jaar in dienst kan blijven van een bedrijf, zonder dat hij uit zijn garantievoorwaarden tuimelt.

Fleet Flits-conclusie

De Nissan NV300 oogt mooi, krijgt een resem veiligheidsuitrustingen mee en kan ook nog eens charmeren met een lange garantieperiode. Bovendien koppelt hij aardige rijprestaties aan een bijzonder gerieflijke laadruimte en een aardig verbruikscijfer. Aan de minkant onthouden we vooral het ontbreken van de modernste actieve veiligheidssystemen, waardoor de NV300 het misschien een beetje moeilijk zal krijgen om het op te nemen tegen andere bestellers die op dit vlak wel beter beslagen zijn.