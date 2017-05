vrijdag 19 mei 2017

Van Marcke investeert 75 mln. euro in nieuw EDC in LAR-Zuid Distributie-activiteiten nu ook in Texas van start

Van Marcke, Belgisch marktleider in de distributie van sanitair en verwarming, centraliseert zijn logistieke activiteiten in een hyperduurzaam distributiecentrum in de transportzone LAR-Zuid in Menen. De familiale onderneming investeert een recordbedrag van 75 miljoen euro in het project. In zijn huidige accommodatie aan de Weggevoerdenlaan te Kortrijk beschikt Van Marcke over een opslagcapaciteit van 340.000 m³. In het nieuwe EDC loopt die op tot 600.000 m³. Inmiddels lijkt Van Marcke in de Verenigde Staten het juiste distributieconcept te hebben gevonden. Na Arizona en Nevada vat het bedrijf ook de uitbouw, in eigen beheer, van een distributienetwerk aan in Texas, met name in Dallas.