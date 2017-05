donderdag 18 mei 2017

Ondernemen doe je met falen en opstaan (5) “Ondernemen is een manier om jezelf te zijn”

Drie jaar terug hield Thomas D’hooge met een vennoot Wonderland boven de doopvont dat bedrijven ondersteunde in hun digitale transformatie. Omdat de zaken niet liepen zoals verhoopt kwam het tot een breuk tussen beiden. D’hooge werd buiten spel gezet en belandde op 34-jarige leeftijd in een depressie. Inmiddels is hij moeizaam rechtgekrabbeld en heeft hij een nieuw project opgestart. “Falen is een basisvereiste voor innovatie, falen is experimenteren,” luidt het.

Thomas D’hooge wil een permanente plek voor onthaasting creëren

Sinds kort is Thomas D’hooge opnieuw aan de slag, zij het in deeltijds dienstverband. Parallel daarmee ontwikkelt hij The Pop-Up Hotel (thepopuphotel.be), een concept dat mensen de kans moet bieden tot onthaasting en om aan de hedendaagse rat race te ontsnappen. Als het concept aanslaat hoopt hij dat met Het Paradijs een bestendig verlengstuk te bezorgen.

“Met The Pop-Up Hotel creëren we een tijdelijke plek in de natuur waar mensen tot rust kunnen komen. Bedoeling is daarbij zowel therapeutisch als preventief tewerk te gaan. Veel mensen worstelen vandaag met chronische stress die in een burn-out kan uitmonden,” weet D’hooge.

Voortschrijdend inzicht

Medio december creëerde D’hooge behoorlijk wat (social) media buzz rond het The Pop-Up Hotel-concept. Omwille van de digital detox-insteek kon dat op behoorlijk wat aandacht rekenen. Een en ander mondde uit in het vinden van partners en financiers. Tussen eind juni en begin september vindt in de bossen van Hertsberge in een twee hectaren grote ecologische tuin de eerste editie van The Pop-Up Hotel plaats. Partner Tiny House Belgium (Drongen) zal er een aantal mobiele Tiny Houses installeren.

“Dat zijn extra kleine, volwaardige woningen op wielen voor - zeg maar - glamping-doeleinden,” luidt het.

D’hooge startte zijn nieuwe project op in de vrees van te falen, in de hoop van te slagen.

“Hoe sneller je faalt, hoe sneller je leert. Hoe sneller je iets probeert, hoe sneller feedback uit de markt, hoe slimmer je wordt,” aldus D’hooge.

Het hele Pop-up Hotel-concept concept kwam dan ook tot stand via voortschrijdend inzicht. Fouten werden tot opportuniteiten omgebogen. Zaken waar tekort werd geschoten, werden geremedieerd. De evolutie van klein naar groot kan enkel door te falen. Falen is een basis voor innovatie, falen is experimenteren, heet het. Dankzij de lessen die uit die experimenten worden getrokken, kan een zakelijk initiatief uiteindelijk gaan groeien en bloeien.

“Ideeën zijn als magneten. Via voortschrijdend inzicht nam het idee een concrete vorm aan, waarbij we partners konden aantrekken die de ontbrekende puzzelstukjes aandroegen. Inmiddels kan The Pop-Up Hotel rekenen op een team vrijwilligers, die elk onbezoldigd hun eigen expertise aandragen en het concept sterker maken,” aldus Thomas D’hooge.

De ambities van de initiatiefnemer reiken evenwel ruimer. Als het experiment aanslaat wil hij de nodige middelen inzamelen om een permanent oord van onthaasting te creëren. Dat krijgt de naam “Het Paradijs” (www.het-paradijs.be) mee.

“Met dit project hoop ik een wereld te scheppen zoals die hoort te zijn. Waar mensen op verantwoorde wijze omgaan met elkaar, de natuur, het voedsel, het materialisme en het Internet. En waar ze even tot rust komen komen van de prestatiemaatschappij,” heet het.

Niet sterker, wel bewuster

D’hooge vindt niet dat het Wonderland-avontuur hem sterker heeft gemaakt. “Wel heeft dat falen de aanzet gegeven om een levensfilosofie te ontwikkelen die me de kracht heeft bezorgd om er echt iets mee te doen. Ondernemen is een manier om jezelf te zijn en geen kwestie van ondernemen om te ondernemen,” klinkt het tot slot.