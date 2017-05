donderdag 25 mei 2017

Balls & Glory haalt 125.000 euro op via crowdfunding

Balls & Glory, een "slow food"-restaurantconcept op basis van traditionele handgedraaide gehaktballen, heeft in amper veertig seconden via crowdlending 125.000 euro opgehaald via de beleggers-community van Look&Fin N.V. (Brussel). Met de fondsen wil oprichter Wim Ballieu de groei financieren. Inmiddels telt de Balls & Glory-groep zes restaurants (drie franchises) en een foodtruck. In 2013 werd Balls & Glory verkozen tot beste food-concept van Europa. Begin 2017 ging het concept internationaal met een eerste vestiging in Nederland. Meer info: 02/513.37.87 of http://ballsnglory.be.