donderdag 25 mei 2017

Business angels zorgen voor kapitaalinjectie van 750.000 bij Cloudalize

BAN (Business Angels Netwerk) Vlaanderen zorgt voor een kapitaalinjectie van 750.000 euro in de Vlaamse tech start-up Cloudalize N.V. (Gent). Samen met het Seeder Fund investeren drie business angels een bedrag van 300.000 euro. Het saldo is afkomstig van een lening KMO-Cofinanciering die, dankzij de bemiddeling van BAN, ter beschikking wordt gesteld door PMV. De nieuwe kapitaalronde via BAN brengt de totale investeringen op Cloudalize op 4,5 miljoen euro. De injectie stelt de onderneming in staat om zijn operationele capaciteiten op hetzelfde niveau te brengen als zijn internatinale concurrenten en zo verdere investeringen binnen te halen. Cloudalize bouwt het MyGDaaS™-platform waarmee ontwerpers krachtige grafische toepassingen kunnen gebruiken en delen in de cloud. MyGDaaS™ biedt onmiddellijke toegang tot virtuele werkplekken waarmee ontwerpers, via een web-portaal, een beroep kunnen doen op grafische rekenkracht en in real-time kunnen samen werken met collega's en partners op andere geografische locaties. Het platform stelt bedrijven ook in staat om hun applicaties voor iedereen beschikbaar te maken vanuit de cloud, zonder aanpassingen aan de bestaande software. Sinds februari 2017 is de eerste grootschalige cloud-omgeving voor het grote publiek beschikbaar. Meer info: http://www.cloudalize.com.