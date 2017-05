vrijdag 26 mei 2017

Dachser brengt Iberische dochter onder eigen naam

In zowat vier jaar tijd heeft Dachser zijn Iberische dochter Azkar volledig in zijn Europees netwerk geïntegreerd. Sinds kort opereert Azkar op het Iberisch schiereiland onder de naam Dachser Spain en Dachser Portugal. De re-branding is het sluitstuk van een integratieproces dat begon in januari 2013 bij de overname van Azkar door Dachser. De logistieke dienstverleners werkten samen sinds 2007. In 2008 nam Dachser een belang van 10% in het Spaanse bedrijf. Sinds de overname in 2013 integreerde Dachser Spanje en Portugal erg nauw in zijn Europees transportnetwerk. De zeventig dagelijkse zendingen van weleer groeiden inmiddels aan tot honderdertig. Het aantal zendingen van en naar Europa zwol in die periode met 40% aan. Dachser is met zijn business line European Logistics (voorheen Azkar Group) en Air & Sea Logistics (voorheen Transunion) in Spanje en Portugal actief met 3.353 medewerkers op 87 locaties. De business line Food Logistics werkt sinds begin 2016, in het kader van het European Food Network, samen met partner Logifrio. Vorig jaar boekte de logistieke dienstverlener uit Kempten op het Iberisch schiereiland een omzet van ongeveer 741 miljoen euro. Meer info: 03/866.93.00 of http://www.dachser.be.