zondag 28 mei 2017

Volkswagen investeert nog eens 9 miljard euro in alternatieve aandrijvingen

De Volkswagen-groep investeert in de komende vijf jaar 9 miljard euro in de ontwikkeling van alternatieve aandrijvingen. De groep maakt ook zijn ambities op het vlak van elektrische mobiliteit duidelijk. In de voorbije vijf jaar werd reeds 3 miljard euro geïnvesterd in oplossingen voor alternatieve mobiliteit. Die investeringen worden in de komen vijf jaar verdrievoudigd. Tegen eind 2018 brengt de groep tien bijkomende elektrische modellen op de markt. Tegen 2020 zal de Volkswagen-groep dertig elektrische voertuigen in het portfolio hebben. Het gloednieuwe Excellence Center van Salzgitter zal zijn expertise op het vlak van batterijmodules en -cellen ter beschikking stellen van de twaalf merken van de groep. De innovaties passen in het ambitieuze "TOGETHER - Strategy 2025"-plan dat erin bestaat om Volkswagen "te transformeren van een autoconstructeur naar een wereldleider als mobiliteitsaanbieder". Conventionele aandrijvingen blijven een belangrijke pijler binnen het gamma. De motoren zullen tegen 2020 evenwel 10 tot 15% zuiniger worden. Tot slot zullen partnerships een cruciaal element zijn om de mobiliteit van de toekomst te kunnen ontwikkelen en nieuwe commerciële opportuniteiten aan te boren. In de voorbije maanden sloot Volkswagen een akkoord met de Indiase constructeur Tata om toegang tot het segment van de budgetwagens te verwerven. Voorts werd ook de basis gelegd voor een joint-venture met het Chinese JAC om goedkopere elektrische auto's te ontwikkelen. Voorts werden er tal van nieuwe projecten en samenwerkingen opgezet met diverse speler die mobiliteitsdiensten aanbieden. Meer info: http://www.volkswagen.com.