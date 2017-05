zondag 28 mei 2017

Volvo Cars zet samenwerking met Google op

Volvo Cars zet een nauwe samenwerking op met technologiebedrijf Google om de volgende generatie te ontwikkelen van zijn bekroonde Android-oplossing voor infotainment en connectiviteit in de wagen, die toegang biedt tot een waaier aan apps en diensten. De nieuwe oplossing zal binnen twee jaar in nieuwe Volvo-modellen worden geïntroduceerd. Het partnership wordt baanbrekend voor het contact en de interactie van Volvo-klanten met hun wagen. Het grote aanbod aan populaire Android-apps, ontwikkeld door Google, Volvo of externe app-ontwikkelaars, zal geconnecteerde en voorspellende diensten in en om de wagen bieden. Meer info: 02/482.71.11 of http://www.volvocars.be.