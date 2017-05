zaterdag 27 mei 2017

Proximus breidt Tessares-pilootproject uit tot nationale Live User Test

Proximus maakt zich op om het pilootproject van "Access Bonding"-technologie van Tessares tot een Nationale Live User Test uit te breiden. Die technologie biedt sneller Internet in uitgestrekte landelijke en weinig bevolkte gebieden. Samen met VIVES II - Louvain Technology Fund investeerde de telecom-operator in april 2015 in Tessares (Louvain-La-Neuve), een spin-off van de Université Catholique de Louvain (UCL). Tessares had een innovatieve hybride Internet-toegangstechnologie ontwikkeld op basis van het Multipath-TCP-protocol (MPTCP). Met deze technologie, die de snelheden van de bestaande vaste en mobiele netwerken combineert, kan de surfervaring worden verbeterd van klanten die (ver van straatkasten) in uitgestrekte landelijke en weinig bevolkte gebieden wonen. In Frasnes-les-Anvaing liep gedurende negen maanden een pilootproject om de Multipath-TCP-technologie uit te testen. Die bezorgde sommige Proximus-klanten Internet-snelheden die tot 20 Mbps hoger lagen dan voorheen. Nu zijn DSL + 4G/LTE-oplossing met succes alle kwalificatiestappen heeft doorlopen, is Tessares klaar voor een nationale uitrol. Als de nationale Live User Test eveneens met succes wordt bekroond, zal Proximus later dit jaar de commerciële haalbaarheid van een nationale lancering beoordelen. Meer info: http://www.proximus.com.