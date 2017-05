maandag 29 mei 2017

IGP lanceert luxe-glasmerk LUXIUM

IGP N.V. (Meer), voluit Industrial Glass Processing, brengt een nieuwe productlijn op de markt. Met de lancering van LUXIUM wil het bedrijf tegemoet komen aan de vraag naar kwaliteitsvol interieurglas op maat. Het LUXIUM-assortiment bestaat uit een groot aantal mogelijkheden voor draai-, schuif- en aanslagdeuren. Daarnaast is er een ruim aanbod aan gekleurde spatwanden, keukenbladen en balustrades. De consument heeft de keuze uit verschillende glassoorten, deurgrepen en afwerkingen. IGP, dat reeds 45 jaar ervaring heeft in de productie van glas op maat, levert een compleet productgamma voor industriële en residentiële toepassingen. Meer info: 03/330.11.80 of http://www.luxium.be.