maandag 29 mei 2017

Crodeon monitort irrigatiehaspels vanop afstand

Start-up Crodeon B.V.B.A. (Kortemark), dat hard- en software ontwerpt en bouwt voor datalogging, datacommunicatie en IoT-toepassingen, heeft zijn Crodeon Reporter geïmplementeerd voor de opvolging - vanop afstand en in real-time - van irrigatiehaspels in landbouwomgeving. De Crodeon Reporter is een multifunctioneel toestel voor datalogging, datacommunicatie en remote monitoring. Het toestel, dat op een machine, gebouw of werktuig kan worden geplaatst, is toegerust met allerhande sensoren (temperatuur, geluid, draaisnelheid, afstand, locatie, ...) die de status capteren. De Reporter heeft de nodige communicatiefunctionaliteit aan boord om die gecapteerde gegevens naar een centrale server door te sturen. Klanten van Crodeon kunnen die gegevens dan on-line raadplegen of een waarschuwing per SMS krijgen. In het geval van de irrigatiehaspels, biedt het systeem de mogelijkheid om de haspel, via smartphone, tablet of PC, vanaf afstand te volgen. Sensoren monitoren parameters als oprolsnelheid, reeds opgerolde afstand en waterdruk. Ook problemen als een tekort aan water, drukverlies door een lek, een blokkering tijdens het oprollen of lokale overbevloeiing als de haspel volledig is opgerold, worden als alarmsignaal gegenereerd. Voor meldingen per SMS is geen moderne smartphone met Internet-verbinding vereist. De Crodeon Reporter is in staat om in een SMS-bericht real-time meetgegevens te vermelden. Dat zorgt ervoor dat de gebruiker bij het ontvangen van een waarschuwing waardevolle informatie heeft om gepast te reageren. Andere mogelijke toepassingen in landbouwkringen zijn het bewaken van de temperatuur in stallen of het monitoren van de weersomstandigheden via een autonoom weerstation. Meer info: 0474/417.516 of http://www.crodeon.com.

.