maandag 22 mei 2017

Balta Group naar Euronext Brussels

Balta Group N.V. (Sint-Baafs-Vijve), sinds medio 2015 in handen van het Texaanse investeringsfonds Lone Star, maakt zich op voor een IPO en een beursnotering aan Euronext Brussels. Balta Group geldt als wereldleider in karpetten en Europees leider in residentiële en commerciële tapijten. In maart dit jaar nog nam het bedrijf in de States Bentley Mills, Inc. (Los Angeles) over, een toonaangevende leverancier van premium tapijttegels en kamerbreed tapijt. Dat boekte in 2016 een omzet van zowat 110 miljoen euro. Balta Group, goed voor een omzet van 558 miljoen euro vorig jaar, beschikt over negen sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten in België, Turkije en de Verenigde Staten en drie distributiecentra in België en de Verenigde Staten. Het in voorbereiding zijnde aanbod omvat de verkoop van nieuw uitgegeven en bestaande gewone aandelen aan institutionele en particuliere beleggers in België en aan bepaalde internationale institutionele beleggers. Het zal bij benadering bestaat uit 137,6 miljoen netto primaire opbrengsten en een secundaire aanbieding van bestaande aandelen door de huidige aandeelhouder. Balta wil de netto primaire opbrengsten aanwenden om zijn bestaande schuldenlast terug te dringen. De netto-schuld van de groep bedroeg op het einde van het eerste kwartaal 385 miljoen euro. Meer info: 056/62.22.11 of http://www.baltagroup.com.