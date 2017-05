maandag 22 mei 2017

Sirris en POM West-Vlaanderen breiden cobot-arsenaal uit met Sawyer Ook opvolger van Baxter is Benelux-primeur

Collaboratieve robots of cobots kunnen snel en flexibel worden ingezet om samen te werken met operatoren in productie om zo de efficiƫntie en competitiviteit te verhogen. Momenteel zijn er een honderdtal cobots in Belgiƫ actief. De kloof tot daadwerkelijke implementatie blijft voor veel ondernemingen echter nog (te) groot. Sirris vond bij het provinciebestuur in de POM West-Vlaanderen een (industrie)gedreven partner om samen het Smart & Digital Factory Lab in Kortrijk uit te bouwen.