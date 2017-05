woensdag 24 mei 2017

Slimme technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor onderwijs op maat Interactief en collaboratief leren en leeroplossingen op maat

Via je smartphone een vraag stellen aan de docent vooraan in de aula. Met sensoren de aandacht van studenten via de les registreren. Vanop verschillende locaties actief deelnemen aan dezelfde les. Het zijn maar enkele van de toepassingen die mogelijk worden door de lancering van het Edulab (KULeuven, Barco en Televic) en het Smart Education-programma van imec. Met deze projecten maakt het gebruik van educatieve technologie in het Vlaamse onderwijs een sprong voorwaarts. De nieuwe slimme technologieën maken interactief en collaboratief leren mogelijk en creëren leeroplossingen op maat. Bedoeling is om de effectiviteit van het Vlaamse onderwijs te versterken in alle geledingen, van het kleuteronderwijs tot professionele training.