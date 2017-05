vrijdag 26 mei 2017

Productiesector moet sneller reageren op digitale ontwrichting

Digitale ontwrichting is de grootste uitdaging voor de productiesector volgens bijna twee derden (62%) van de marktleiders die aan een recente studie in opdracht van Fujitsu hebben deelgenomen. Toch is meer dan drie vierden (77%) van de kaderleden in de productiesector ervan overtuigd dat technologie de sleutel tot toekomstig succes is en datzelfde percentage erkent dat hun organisatie sneller moet handelen om relevant te blijven in een gedigitaliseerde wereld.