woensdag 24 mei 2017

Zaventem-Vilvoorde erkend als ontwrichte zone

De Vlaamse regering heeft beslist om de regio Zaventem-Vilvoorde als ontwrichte zone aan te duiden. Als gevolg daarvan zullen bedrijven die daar investeren een vrijstelling van 25% op de bedrijfsvoorheffing kunnen krijgen per extra arbeidsplaats die daar wordt gecreëerd. Dat komt neer op een loonlastverlaging van 4 à 5%.

Concreet zullen bedrijven die investeren in een afgebakende zone op een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing kunnen rekenen, voor een periode van twee jaar per arbeidsplaats die als gevolg van die investering werd gecreëerd, én die gedurende ten minste drie jaar behouden blijft. Binnen dit gebied zal de regeling enkel gelden voor KMO’s, omdat de zone niet is meegenomen in een eerder door Europa goedgekeurde steunkaart.

Na voornoemde goedkeuring op Vlaams niveau, wordt nu een federaal KB opgesteld zodat de regeling in de praktijk van start kan gaan.