dinsdag 23 mei 2017

Corporate venturing: waar starters en gevestigde waarden elkaar ontmoeten Geen innovatie zonder samenwerking

Innovatie gaat steeds sneller. Nieuwe technologieën komen in een steeds sneller tempo op de markt. Innovatie op het gebied van marketing en business-modellen wordt net zo bepalend voor succes als technologische excellentie. Grote bedrijven kunnen innovatie niet langer aanpakken als een gestructureerd proces, waar producten worden ontwikkeld in een aparte R&D-afdeling en dan doorgeschoven naar sales & marketing en customer support. Dat gaat veel te traag. De silo’s moeten doorbroken worden en alle afdelingen moeten samen werken in continue experimenten en iteraties. Bovendien heeft geen enkel bedrijf - ook de allergrootste niet - alle nodige talent en kennis in huis. Samenwerking is de enige weg naar succes. Zoals Joy’s Law mooi samen vat: “no matter who you are, most of the smartest people work for someone else”.

Bij het op zoek gaan naar samenwerking zijn partnerships tussen grote bedrijven en start-ups een interessante piste. De eerste heeft de schaalgrootte en is op zoek naar innovatie, de tweede is innovatief en op zoek naar schaalgrootte. Corporate venturing is de praktijk waarbij een onderneming een belang neemt in of een verregaande samenwerking aanknoopt met een (interne) start-up met als doel een bepaald competitief voordeel te bekomen.

Er is een waaier aan mogelijkheden waaruit een bedrijf kan kiezen om in te zetten op een corporate venture-strategie. Dat varieert van eenmalige events als hackathons en wedstrijden, over het delen van resources en coaching, tot partnerships, investeringen en acquisities. We kunnen deze brede waaier in drie categorieën indelen, met name corporate venture capital, samenwerking met bestaande start-ups of interne venturing (incubatoren).

Corporate venture capital

Hierbij investeren gevestigde ondernemingen in start-ups en scale-ups. Dat kan zijn om financiële redenen, maar zeer vaak ook om toegang tot nieuwe technologie, business-modellen en talenten te krijgen. Voor de start-ups of scale-ups kan een corporate investering, naast financiële middelen, ook toegang bieden tot belangrijke expertise en een wereldwijd klantennetwerk, dat als hefboom kan worden gebruikt om te schalen.

In 2016 en het eerste kwartaal van 2017 was maar liefst 19% van de deals en 27% van het kapitaal opgehaald door Europese scale-ups, corporate venture capital. Dat aandeel gaat in stijgende lijn. Fintech, Healthtech en Adtech zijn de domeinen waarin corporate venture capital meest investeert. Tot de Top 3-technologiedomeinen horen hardware, artificiële intelligentie en data analytics.

Samenwerking met bestaande start-ups

Gevestigde ondernemingen zoeken ook op verschillende manieren contacten met start-ups en scale-ups om zich te laten inspireren en een vinger aan de pols te houden voor de nieuwste ideeën en business-modellen. Dat doen ze bijvoorbeeld via het investeren in incubatoren en acceleratoren en het organiseren van wedstrijden en hackathons. De voorbije jaren schoten de incubatoren en acceleratieprogramma’s als paddenstoelen uit de grond.

Interne venturing of incubatoren

Ten slotte zetten veel gevestigde bedrijven in op interne venturing. Hierbij worden, via interne acties, nieuwe ideeën en teams van medewerkers geselecteerd die de kans krijgen gedurende een bepaalde periode volledig als een start-up te werken om een minimum viable product te bouwen en dit product aan de markt te toetsen. In dergelijke programma’s wordt vaak een beroep gedaan op dezelfde coaches en methodes als in start-up acceleratoren om deze manier van werken in het bedrijf binnen te brengen. Naast de mogelijke nieuwe producten en diensten die hieruit kunnen voort vloeien, is het vooral ook de bedoeling een lean start-up manier van werken in het bedrijf te introduceren.

Welke aanpak kies je nu best?

Welke aanpak je als gevestigde onderneming kiest, hangt af van een brede waaier van factoren. Zo kunnen eenmalige events als hackathons en wedstrijden helpen om de bedrijfscultuur te verjongen, maar vereist het oplossen van echte business-problemen sterkere samenwerkingen als partnerships voor co-development en eventueel investeringen. Een andere criterium kan de snelheid zijn waarmee een sector evolueert. Zo toont een studie van Boston Consulting Group aan dat de zeer snel evoluerende financiële sector meer inzet op acceleratoren en incubatoren, terwijl de iets trager veranderende chemische sector meer investeert in corporate venture capital.

Het is dus best vooraf goed na te denken over de redenen waarom je met corporate venturing zou starten, te beginnen met kleine initiatieven en samen te werken met partijen die in dit domein ervaring hebben. Gelukkig is dit een zeer open wereld en kan je zeker een activiteit in je buurt vinden waar je al eens terecht kan om met deze wereld kennis te maken.(C.L.)

