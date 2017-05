Storesquare krijgt kapitaalsinjectie van 3,7 miljoen euro

Roularta Media Group en KBC hebben in Storesquare een kapitaalsinjectie van 3,7 miljoen euro doorgevoerd. Ambitie van de in februari 2016 opgerichte on-line marktplaats is de "Amazon" van België voor de lokale handelaar te worden. Inmiddels zjn 550 handelaars op het platform aangesloten. Storesqu...