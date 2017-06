zaterdag 3 juni 2017

Schroders breidt GAIA-platform uit

Vermogensbeheerder Schroders breidt zijn alternatieve UCITS-platform uit met Schroder GAIA Conatus Equity. De nieuwe aanwinst op het GAIA (Global Alternative Investor Access)-platform biedt beleggers toegang tot een wereldwijde long/short-aandelenstrategie die wordt beheerd door David Stemerman, oprichter van Conatus en daarvoor van Lone Pine Capital. Stemerman heeft meer dan twintig jaar ervaring als belegger in wereldwijde aandelen en wordt door een negenkoppig beleggingsteam ondersteund. De strategie van Schroders GAIA Conatus Equity is gebaseerd op de long/short-aandelenstrategie die Conatus als sinds zijn oprichting in 2008 toepast. Deze heeft tot doel op lange termijn een hoger rendement met een lagere volatiliteit te behalen dan de aandelenmarkten, door waarde te behouden als de markten dalen en waarde toe te voegen als de markten stijgen. Meer info: 00-31/20.305.28.40 of http://www.schroders.com.