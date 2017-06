vrijdag 2 juni 2017

Art Assistant stelt platform voor kunstverzamelaars officieel voor

In Brussel beleefde Art Assistant onlangs zijn officiële voorstelling als platform waarmee kunstverzamelaars hun verzameling kunnen veilig stellen en uitbreiden. Via het platform kunnen ook jonge kunstenaars klanten leren kennen en kunnen de verzamelaars, kunsthandelaars, musea & veilinghuizen hun collectie valoriseren en optimaliseren. Art Assistant werd in 2016 opgericht. Bij zijn eerste voorstelling aan eigen contacten haalde Art Assistant 125.000 euro op, waarvan een gedeelte onder tax shelter. Het nog beschikbare bedrag dat onder de tax shelter valt, met name 175.000 euro, werd op het KBC Bolero-platform ter beschiking gesteld. De oprichters van Art Assistant werken vanuit hun kantoor in Brugge. Dankzij het Start it @kbc-programma kunnen ze evenxwel ook opereren vanuit Brussel, Gent, Kortrijk, Hasselt en Antwerpen. Meer info: http://www.artassistant.com.