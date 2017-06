zondag 4 juni 2017

Turkse cosmeticaketen Atelier Rebul landt in België

Het Turkse Atelier Rebul, actief in de cosmetica, opent deze zomer zijn eerste Belgische vestigingen. Grootsteden als Hasselt, Luik en Gent gaan hierbij voorop. In de loop van september 2017 staat de opening gepland van een concept store in Mechelen en in Leuven. De winkels in België worden met een Belgische partner uitgerold. Atelier Rebul ontwikkelt al sinds 1895 parfums en gezichtsverzorgingsproducten. Het werd opgericht door de Franse apotheker Jean Cesar Reboul. Momenteel telt Atelier Rebul dertien winkels in Turkije, één in Kopenhagen en binnenkort dus vijf in België. Meer info: http://www.atelierrebul.com.