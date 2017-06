maandag 5 juni 2017

Renault experimenteert met laden batterijen elektrische wagens tijdens rijden

Renault onthult een dynamisch laadsysteem voor elektrische voertuigen, dat de batterijen tijdens het rijden kan opladen. Samen met partners Qualcomm Technologies en Vedecom, werkte Renault aan het ontwerp van een systeem dat 20 kW kan laden bij snelheden tot 100 km/u. Op de testpiste kunnen twee Renault Kangoo Z.E. gelijktijdig in de twee richtingen worden opgeladen. Qualcomm Technologies en Vedecom installeerden het eerste deel van het dynamische laadsysteem voor elektrische voertuigen in de testpiste die eerstgenoemde in het kader van het FABRIC-project bouwde in Satory (Versailles). Vedecom en Renault integreerden het tweede deel in twee Renault Kangoo Z.E. Vedecom lanceert binnenkort een nieuwe testfase. Die tests zullen de werking en efficiëntie van de energie-overdracht naar voertuigen evalueren in een brede waaier van praktische scenario's, waaronder de identificatie en de autorisatie van toegangen, de afstemming van het vermogensniveau tussen de weg en de wagen, de snelheid en de uitlijning van de wagen ten opzichte van de testpiste. FABRIC is een project ter waarde van 9 miljoen euro dat deels door de Europese Unie wordt gefinancierd. Het heeft betrekking op de technologische en economische haalbaarheid van de sociaal-economische duurzaamheid van het draadloos laden van de rijdende elektrische voertugien. Meer info: 02/334.78.52 of http://www.renault.be.