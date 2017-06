dinsdag 6 juni 2017

KBC Securities haakt M&A-activiteiten aan bij Oaklins

KBC Securities N.V. (Brussel) sluit zijn fusie- en overname-activiteiten aan bij de wereldwijde mid-market M&A-adviseur Oaklins. Het krijgt exclusiviteit voor de Belgische markt. De andere bedrijfsactiviteiten van KBC Seucrities, zoals kapitaalmarkten en on-line brokerage, vallen niet onder de samenwerkingsovereenkomst. Met de aansluiting wordt het voor een lokale speler als KBC Securities mogelijk om een internationale invalshoek te hanteren. Het fusie- en overnameteam van KBC Securities kan voortaan steunen op de expertise en lokale know-how van zevenhonderd ervaren specialisten in zestien bedrijfssectoren, verspreid over meer dan veertig landen. Oaklins stond in de voorbije vijf jaar voor 1.500 succesvolle transacties. Dat maakt het bedrijf tot de wereldwijde referentie in fusies & overnames in het middensegment. Door de samenwerking kan KBC Securities zijn Belgische klanten actief ondersteunen in hun internationale expansie en proactief overname-opportuniteiten voorstellen in Europa, Noord-Amerika, het Verre Oosten of in een andere regio in de wereld. Dat gelt ook ingeval van een eventuele verkoop. Meer info: http://www.kbc.be.